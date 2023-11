Rimborsi, pubblicati i moduli. Fondi per aziende e privati. Chiesto lo stop dei tributi

Sospendere i termini contributivi e fiscali per le province colpite dall’alluvione: questa una delle prime mosse della Regione che ha inviato la richiesta alla Presidenza del Consiglio e alla quale Palazzo Chigi ha risposto che "per completare l’elenco dei Comuni interessati, in presenza di una riserva della Regione stessa di indicarne altri, il provvedimento sarà inserito nel primo veicolo normativo utile".

In chiave ristori, invece, sono stati pubblicati sul sito della Regione (www.regione.toscana.italluvione2023) i moduli per privati, attività economiche e produttive necessari per la richiesta dei danni provocati. "Sarà il Governo – scrive il presidente Giani sulla propria pagina Facebook - a destinare le risorse; noi stiamo facendo di tutto, oggi presenterò le prime misure di sostegno della Regione Toscana e auspico che anche a Roma facciano altrettanto".

Per contribuire a tornare quanto prima alla normalità, inoltre, la colonna mobile enti locali della Protezione civile del Comune di Firenze resterà a Campi Bisenzio per almeno due mesi: la decisione è arrivata con l’approvazione in giunta della delibera presentata dall’assessore alla Protezione civile di Palazzo Vecchio, Elisabetta Meucci.

"Fin dal 3 novembre - ha detto l’assessore – i nostri uomini sono impegnati nei Comuni alluvionati. E continueremo ad assicurare il supporto operativo alle amministrazioni di Campi Bisenzio, oltre a Carmignano, con personale e mezzi. In particolare, invieremo tecnici, esperti amministrativi e di protezione civile e personale di polizia locale che ha manifestato la propria disponibilità".

Pier Francesco Nesti