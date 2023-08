"Rimborsi per le Società Sportive di Campi Bisenzio: 'Campi si Muove'" Il Comune di Campi Bisenzio rimborserà le associazioni sportive per le spese sostenute nel progetto "Campi si muove", in base alle ore effettuate negli impianti sportivi. Dalle 1014 euro della Soc. Ariele ai 7.223 euro dell'Asd Atletica Campi Bisenzio.