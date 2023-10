Rilancio di Torregalli. Nuovo pronto soccorso

Sarà un presidio per tutti i cittadini di Scandicci. Presentato ieri in Fiera il progetto del nuovo pronto soccorso di Torregalli. All’evento erano presenti il presidente della Regione, Eugenio Giani, il sindaco Sandro Fallani, la collega di Lastra a Signa, Angela Bagni, Gianfranco Giannasi direttore del pronto soccorso di Torregalli, Gianni Taccetti, presidente fondazione Ames - San Giovanni di Dio Firenze. L’obiettivo è completare il progetto definitivo, assieme a quello esecutivo, entro la fine del 2023 per poi indire la gara di appalto ed affidare i lavori per aprile del 2024. Il cantiere si dovrebbe chiudere entro la primavera del 2026.

Il pronto soccorso di Torregalli troverà sistemazione in un nuovo edificio sul retro dell’attuale ospedale: tre piani fuori terra e uno seminterrato per circa 11mila metri quadri, di cui 4.000 destinati per l’appunto al pronto soccorso. Sarà un lavoro da oltre 27 milioni. Rimandato da anni, pare adesso in dirittura d’arrivo. Spazi per oltre 50mila accessi l’anno, con 36 posti di trattamento, sei ambulatori per i codici minori, un’area di osservazione breve con 12 posti letto ed una ad alta intensità da cinque. Nella struttura anche una nuova area diagnostica, che oltre alla Tac, a due sale per radiografie e a un ambulatorio ecografico, potrà contare anche sulla risonanza magnetica per la massima efficacia nella cura dei pazienti affetti da ictus. L’ospedale è inserito nel circuito di assistenza di emergenza regionale per questa patologia. Al primo piano ci sarà invece l’ala pediatrica con un nuovo reparto di ostetricia da 29 posti letto - per tutti la possibilità di tenere i bambini appena nati nella stanza con le madri - e un nuovo blocco travaglio-parto con due sale operatorie.