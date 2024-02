Rilancio dello sport. A Strada riapre il palazzetto

Palazzetto dello sport pubblico, gestione privata. È con questa sinergia che il comune di Greve in Chianti pensa al rilancio dello sport, della pallavolo in particolare. Riapre la struttura di Strada in Chianti e lo fa dopo un intervento di riqualificazione di 600mila euro cui si aggiungono i lavori che avrà in carico la GiottiVictoria Volley di Poggibonsi, società che ha vinto la gara della concessione per la gestione del palazzetto. Il Comune ha provveduto alla riorganizzazione degli impianti elettrici, all’adeguamento alle norme antincendio e al rifacimento della pavimentazione. A questi si somma il rifacimento del tetto la cui gara per l’affidamento dei lavori è in corso. L’intervento al palazzetto rientra nel più ampio progetto di riqualificazione dell’area sportiva di Strada che ha visto anche il rifacimento del manto erboso dell’adiacente campo sportivo di Strada per un importo complessivo pari a 450mila euro cui si aggiungono ulteriori 180mila euro per l’impianto di illustrazione. Il palazzetto dello sport ha due palestre, un piano da gioco per la pallavolo, uno per la pallacanestro, spogliatoi, uffici segreteria, bar, punto ristoro. "La gestione della struttura – dice il presidente della GiottiVictoria Volley Lorenzo Giotti (secondo da destra in foto) –è importante e per rendere fruttuosa la collaborazione ci muoveremo lungo un doppio binario. Da un lato lavoreremo per la crescita sportiva della prima squadra e del settore giovanile, dall’altro faremo del Palasport un polo di attrazione per il Chianti". "Siamo una società giovane piena di entusiasmo e grinta, ci hanno premiato i tanti i risultati di eccellenza di questi cinque anni" ha aggiunto Giacomo Pucci, (il secondo da sinistra nella foto) amministratore delegato di GiottiVictoria Volley. Al momento sono in corso le ultime operazioni necessarie a rendere lo spazio fruibile e confortevole. Il palazzetto potrà arrivare a contenere 400 persone.

Andrea Settefonti