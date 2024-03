Rigassificatori sempre più strategici. Piombino a 1,7 miliardi di metri cubi

I rigassificatori, come la Golar Tundra a Piombino, sono sempre più strategici per assicurare le risorse energetiche all’Italia. Ora lo dicono anche i numeri. Nei primi due mesi del 2024 il Gnl (gas naturale liquefatto), ha sorpassato il gas che arriva via metanodotto dall’Algeria (2.9 miliardi di metri cubi rispetto a 2.8), divenendo prima fonte di approvvigionamento del Paese. In questo momento, con la crisi del Mar Rosso, poter far arrivare energia da Usa o Africa (in Congo Eni ha appena inaugurato un nuovo impianto di liquefazione gas e il primo carico arriverà a Piombino il 5 aprile), ci permette di essere al riparo dalla speculazione dei prezzi. E sappiamo bene di che cosa si tratta, nel 2022 quando avevamo la Russia come primo fornitore, il gas schizzò a 300 euro a megawattora, mentre ora costa 30 euro.

A un anno dall’arrivo della nave Golar Tundra a Piombino, Snam fa i primi bilanci. In totale (considerando anche le navi arrivate nei primo due mesi 2024), il rigassificatore di Piombino ha ricevuto 19 navi, per un totale di 1,7 miliardi di metri cubi di gas immesso nella rete nazionale.

A livello generale Snam ha chiuso il 2023 "con risultati solidi, maturati in un contesto globale ancora volatile e incerto, e con traguardi importanti sul fronte industriale, a cominciare dall’attivazione della nave rigassificatrice a Piombino". Così Stefano Venier, amministratore delegato di Snam, commentando i risultati 2023. L’utile netto di Gruppo dell’esercizio 2023 ammonta a 1.168 milioni di euro, in aumento di 5 milioni di euro, pari allo 0,4%, rispetto all’utile netto adjusted del 2022.

Per quanto riguarda i rigassificatori galleggianti o Fsru (Floating Storage and Regasification Units, risulta "interamente prenotata la capacità di Piombino per l’anno termico 2023-2024".

Infine nel business delle infrastrutture gas, l’aumento dei ricavi regolati è attribuibile, tra gli altri fattori, anche ai ricavi connessi all’avvio delle attività del rigassificatore di Piombino (+21 milioni).

Luca Filippi