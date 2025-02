Riforma della disabilità, Firenze città pilota. Incontro all’Inps

Venerdì scorso si è svolto un importante webinar sulla recente riforma della disabilità, operativa dal 1° gennaio in via sperimentale in nove province, tra cui Firenze, mentre sarà in vigore su tutto il territorio nazionale solo a partire dal 2026. L’evento, promosso dalla direzione provinciale dell’Inps di Firenze in collaborazione con l’Ordine provinciale dei medici e rivolto a una platea specialistica di certificatori dell’invalidità civile, è stato finalizzato all’illustrazione della nuova procedura informatica funzionale alla trasmissione del certificato introduttivo da parte dei medici abilitati.

Dopo i saluti del direttore regionale dell’Inps Maurizio Emanuele Pizzicaroli, è intervenuta la dottoressa Elisabetta Alti, direttore del dipartimento di Medicina generale dell’Ausl Toscana Centro, che ha illustrato i punti salienti della riforma.

Il compito di descrivere i passaggi tecnici della procedura informatica è stato affidato ad Alessandra Meucci, capo progetto informatico Area inclusione e invalidità civile Inps e a Carlo Blasi, responsabile Unità medico legale Inps di Firenze e coordinatore regionale Toscana. L’incontro, moderato da Lucia Ferri, direttrice provinciale dell’Inps, ha contribuito a chiarire i dubbi e le difficoltà che i medici certificatori avevano lamentato nell’avvio della nuova disciplina.