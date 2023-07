Fallimento Rifle, chiesto il rinvio a giudizio per 16 indagati

Firenze, 14 luglio 2023 – Per il fallimento della srl Verdi, già Rifle, storico marchio dell’abbigliamento fiorentino, e delle collegate Rifle & Co. e G Brand, la procura della Repubblica di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per 16 indagati.

La procura contesta agli amministratori i reati di bancarotta "per distrazione, societaria, da operazioni dolose, documentale e preferenziale” per un totale di 15 imputazioni. Contestato anche il reato fiscale di 'sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte’.

Alcuni imputati sono accusati come 'amministratori di fatto’. L'udienza preliminare è fissata il 27 novembre 2023. La ex Rifle fu dichiarata fallita il 10 settembre 2020, la Rifle&Co il 30 settembre 2020, la G Brand il 9 giugno 2021. I fallimenti furono tutti stabiliti dal tribunale di Firenze.