Rifiuti senza registro a Campi: multato 4133 euro

Gestione irregolare dei rifiuti: scattano denuncia e multa di 4133 euro per il titolare di un’officina di Campi. I carabinieri del Nucleo forestale di Ceppeto, nell’ambito dei controlli sullo smaltimento rifiuti speciali, hanno effettuato alcune verifiche nell’azienda intestata a un cittadino straniero, richiedendo la documentazione sulla tracciabilità dei rifiuti, ovvero il registro di carico e scarico e i formulari di smaltimento. L’uomo avrebbe dichiarato di non avere mai posseduto e redatto il registro e di non avere alcun formulario. Nell’officina e all’esterno sono stati trovati: cumuli di 50 batterie esauste; 250 litri di olio esausto in un bidone in plastica; 100 pneumatici nel resede esterno; filtri olio e carburante; pasticche per i freni; parti di carrozzeria e numerosi sacchi neri contenenti rifiuti urbani misti a rifiuti speciali.