Rifiuti, sconti ai cittadini virtuosi Ultimi giorni per ritirare i kit

Ancora pochi giorni per ritirare le attrezzature (Tag e sacchi) necessarie per l’applicazione della tariffa corrispettiva, che premia gli utenti maggiormente virtuosi nella separazione dei loro rifiuti. Il nuovo sistema di riorganizzazione, che si basa sempre sul metodo porta a porta, ha debuttato a Fiesole il primo gennaio. E, dopo un periodo di sperimentazione, da aprile vedrà partire le ufficiali rilevazioni che serviranno al calcolo delle tariffe e le relative ricadute in bolletta.

Alia infatti comunica che sarà la differenziazione ed esposizione dei rifiuti del secondo trimestre (quindi aprile – giugno) che darà diritto ai cittadini di accedere alle premialità. E sempre questi dati saranno validi anche la tariffazione del primo trimestre (gennaio – marzo). Per questo è importante dotarsi dei nuovi dispositivi di lettura entro il 31 marzo prossimo, e posizionarli correttamente sui contenitori, a sinistra guardando l’apertura dei bidoni stessi.

E’ possibile richiedere l’invio del kit a domicilio dall’Area Clienti del portale www.aliaserviziambientali.it Per agevolare la consegna dei materiali è organizzato un punto informativo straordinario martedì prossimo, 28 marzo, dalle 18 alle 20 in piazza Mino. Inoltre si ricorda che a Fiesole è aperto al pubblico anche lo sportello del lunedì (in orario 8.30 – 13.30, in piazza Garibaldi) e l’infopoint di via Bibbiena n.35 a Firenze dal lunedì al venerdì, con orario 08.30 – 14. e 14.30 – 17.30.

Daniela Giovannetti