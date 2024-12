Rifiuti e nuovo gestore. Invariate le tariffe e i giorni di raccolta

"Cambia il gestore, non cambiano le tariffe e neanche il servizio. Anzi, da ora i nostri cittadini potranno conferire i rifiuti anche negli eco centri dei Comuni limitrofi". Il vicesindaco con delega all’ambiente Jo Bartolozzi rassicura i cittadini sul passaggio da Aer ad Alia Multiutility, in cui è stata incorporata. Restano invariati i giorni per la raccolta, attivo il centro di Poderino e gli sportelli di Aer continueranno a funzionare negli stessi orari insieme a quelli già esistenti di Alia. Nelle prossime settimane il rinnovato servizio sarà presentato nelle frazioni in varie assemblee pubbliche. Intanto per i giorni di festa, la raccolta che cadrebbe il 25 dicembre e 1° gennaio sarà posticipata a sabato 28 dicembre e 4 gennaio. Gli Ecocentri (compreso quello di Poderino) e tutti gli sportelli al cittadino resteranno chiusi 25 e 26 dicembre e il 1° e 6 gennaio. Manuela Plastina