Rifiuti al polo universitario: "Nuovi casi, uno scempio"

Un vero e proprio stillicidio. Da tempo l’area del polo scientifico universitario e tecnologico di Sesto è diventata una meta abituale per chi decide di abbandonare abusivamente rifiuti, in qualche caso anche speciali per non doversi accollare le spese di smaltimento. Così, a poca distanza da Dipartimenti universitari e da centri di assoluta eccellenza del Cnr, sono ormai diventate una visione abituale mini discariche dei più diversi materiali con sacchi neri in bella evidenza, suppellettili varie e anche mezzi di trasporto da dismettere come scooter.

Immagini che contrastano con il luogo frequentato ogni giorno da migliaia di studenti e ricercatori e anche dai ragazzi e ragazze del Liceo Agnoletti che ha trovato ‘casa’ all’interno del campus universitario e dai loro insegnanti. Risale a poche settimane fa la denuncia di una vera e propria discarica in via Madonna del Piano vicino all’ex campo nomadi, ora ulteriori abbandoni sono fra l’altro visibili in zona viale delle Idee ma l’elenco potrebbe purtroppo continuare: "Altro giorno, altra settimana, stesso luogo il Polo universitario, e soprattutto stessa scena di degrado e abbandono di rifiuti – commenta il consigliere comunale di Italia Viva Gabriele Toccafondi che, già in passato, aveva denunciato il problema relativo all’area del campus -. Continua l’abbandono da parte di veri e propri delinquenti, con rifiuti di ogni genere ma in particolare di scarti di lavori edili".

Uno "scempio assoluto", secondo Toccafondi, che impone un deciso cambio di rotta ma anche la presa di coscienza del fenomeno da parte di tutti: "Nelle due entrate stradali del Polo universitario – conclude infatti - le telecamere ci sono, è quindi fondamentale avvisare e segnalare gli abbandoni appena possibile alle autorità e in particolare alla polizia municipale, in modo che possano visionare le registrazioni di poche ore o del giorno prima. Chi abbandona deve essere individuato, deve pagare una multa salata e deve rimediare al danno fatto". Gli episodi più recenti sono stati segnalati da Toccafondi alla polizia municipale che attiverà le verifiche per le successive rimozioni da parte di Alia che comunque, per l’episodio di via Madonna del Piano, aveva comunicato di avere già preso in carico la situazione.