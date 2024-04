Rifiuti abbandonati e carta. Arrivano app e task force: "Chiavi ancora non attive"

di Lisa Ciardi

FIRENZE

Una task force per rimuovere i rifiuti abbandonati e togliere gli imballaggi di carta dal centro storico, ma anche un nuovo sito e una App. Sono state illustrate ieri, in Palazzo Vecchio, le innovazioni inserite in quello che il sindaco Dario Nardella ha presentato come "il sistema di raccolta di rifiuti più digitalizzato d’Italia". Presenti, oltre al primo cittadino, l’assessore all’Ambiente Andrea Giorgio e i vertici di Alia Multiutility, col presidente Lorenzo Perra e l’amministratore delegato Alberto Irace. Il primo servizio riguarda il recupero dei rifiuti abbandonati.

Grazie al canale digitale, a personale dedicato e attrezzato con oltre 400 smartphone, Alia Multiutility gestirà subito le segnalazioni dei cittadini, giorno e notte, rimuovendo gli abbandoni nell’arco di 3 ore nel centro storico ed entro 6 in tutti gli altri casi. Fanno eccezione i rifiuti speciali e pericolosi per i quali è richiesta una procedura ad hoc. I cittadini possono già adesso effettuare le segnalazioni su Aliapp, inviando foto e geolocalizzazione. Il secondo servizio, attivabile sempre attraverso Aliapp, riguarda la raccolta di carta e cartone su richiesta nel centro storico, anche al di fuori dei giorni stabiliti dal calendario (che continuerà a prevedere il ritiro settimanale per gli utenti domestici e giornaliero a fasce orarie per i non domestici).

La novità è scattata all’interno della cerchia muraria ed è rivolta a cittadini, utenti non domestici e visitatori/turisti. Il ritiro veloce è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, e viene effettuato entro 3 ore dalla prenotazione. Tramite Aliapp si può verificare se è disponibile nella propria zona. Queste novità sono state introdotte a Firenze, ma Aliapp offre anche varie funzionalità per tutti i 58 Comuni gestiti da Alia. Scaricando la App su smartphone e registrandosi, è possibile avere una panoramica dei servizi, a partire dalla segnalazione di rifiuti abbandonati.

Tramite Aliapp si può prenotare il ritiro ingombranti a domicilio, consultare i calendari di raccolta, scoprire dove si trovano ecotappe, ecocentri ed ecofurgoni, segnalare un cassonetto pieno o danneggiato e infine pagare la Taric e visualizzare le bollette. È stato anche spiegato che i cassonetti cittadini sono al momento aperti e liberamente accessibili. "Siamo in una fase di passaggio – ha spiegato l’assessore Giorgio – e in alcune zone i recenti cambiamenti avevano portato a un aumento degli abbandoni. Così abbiamo deciso di lasciare i contenitori momentaneamente aperti". La chiusura, con apertura tramite chiavetta, verrà ripristinata nei prossimi mesi. "Sarà un’azione progressiva – ha detto ancora Giorgio – che verrà definita dalla prossima giunta". "Siamo orgogliosi del nuovo sistema di segnalazione abbandoni presentato stamani - ha commentato il presidente di Alia Multiutility, Perra – e del ritiro su richiesta, che pensiamo progressivamente di estendere ad altre categorie". "Oggi proseguiamo sulla strada dell’innovazione - ha concluso Irace - uno dei tratti distintivi della multiutility".