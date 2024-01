Rifacimento asfalto. Tutte le opere

Prosegue il piano di rifacimento degli asfalti in programma nei mesi di autunno e inverno sul territorio comunale di Pontassieve. Da lunedì 15 gennaio i lavori interesseranno in particolare via Sanzio, in prossimità del Bar Remo, (dove è in corso la realizzazione del nuovo fontanello), fino a Mezzana all’altezza dell’edificio che ospita la Scuola di Teatro. Da mercoledì 17 gennaio il cantiere si sposta in via Matteotti, la strada che porta al parcheggio di via Resistenza e che conduce al popoloso quartiere del Fossato e all’area delle fabbriche di via Colognolese. In previsione, inoltre, anche, nella mattina di venerdì 19 gennaio l’asfaltatura di via del Capitano, nei primi metri del tratto in alto che parte dall’intersezione con via Matteotti. Durante i giorni di cantiere fino al termine dei lavori, sarà istituto il divieto di sosta dalle 7 alle 18 e senso unico alternato, mentre per via del Capitano il divieto sarà circoscritto al solo orario 8,30-13,30.