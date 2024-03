Rievocazione storica, tante iniziative

BAGNO A RIPOLI

Non solo Venerdì Santo: attorno alla Rievocazione storica di Grassina, col suo corteo e le scene della Passione di Cristo per il 41° anno la sera del 29 marzo, vengono organizzate iniziative collaterali per valorizzare il territorio, la comunità e la manifestazione. Si tratta infatti di un appuntamento molto sentito dalla popolazione.

Il 24 marzo, Domenica delle Palme, il circolo Acli di Grassina ospiterà il concerto del Coro sociale di Grassina e della Filarmonica Cherubini; appuntamento alle 17,30.

Martedì 26 marzo alle 17,30, sempre all’Acli Lavinia Guidi, giovane grassinese e membro del Consiglio del CAT, presenterà la tesi "La Rievocazione Storica del Venerdì Santo di Grassina" con cui si è laureata in antropologia culturale all’Alma Mater Studiorum di Bologna con uno studio sulle ricadute della manifestazione sul territorio e sulle nuove generazioni.

Il giorno della Rievocazione, il 29 marzo, invece ci sarà una camminata nei luoghi della Rievocazione col Gruppo Trekking e visite guidate all’Oratorio di Santa Caterina e a due aziende agricole.

Manuela Plastina