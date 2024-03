Scatta la rievocazione con le auto storiche da Firenze a Fiesole

Firenze, 15 marzo 2024 - Domenica 17 marzo è in programma la rievocazione storica con auto sportive d’epoca da Firenze a Fiesole. Un grande appuntamento per gli appassionati di motori, per riscoprire mezzi che hanno davvero fatto la storia dell’industria motoristica. Un bell’appuntamento che parte nella giornata di sabato, con l’esposizione delle auto in piazzale Michelangelo.

Per consentire lo svolgimento dell’evento sono stati disposti alcuni provvedimenti di circolazione.

Si inizia con i divieti di sosta dalle 7 alle 13 di domenica in via San Domenico (tra piazza Edison e via Sassoli) e in via Sassoli (tra via San Domenico e il confine comunale). La partenza è fissata per le 10: le auto percorreranno via Sassoli per poi uscire dal confine comunale dirigendosi verso Fiesole.

Previsto il divieto di transito fino al termine del passaggio dei veicoli. Tutte le strade afferenti al percorso diventeranno senza uscita lato via San Domenico e via Sassoli mentre in via del Palmerino sarà istituito un senso unico alternato.