Rievocazione storica di Grassina: modifiche a viabilità e raccolta dei rifiuti

Firenze, 18 aprile 2025- Per la rievocazione Storica di Grassina, ecco come cambiano viabilità e raccolta dei rifiuti in occasione della manifestazione, in programma enerdì 18 aprile. Per quanto riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, nelle vie seguenti, interessate dal transito del corteo storico, il conferimento del rifiuto indifferenziato dovrà avvenire la mattina di sabato 19 aprile dalle ore 7.00 alle ore 9.00 anziché la sera di venerdì 18 aprile: via Chiantigiana dal nc. 127 al nc. 297; dal nc. 64/E al nc. 258; via Ponte del Lepri – tutta; via Costa al Rosso dal nc. 1 al nc. 33; dal nc. 2 al nc. 38; Piazza Umberto I – tutta; via Tegolaia - tutta; via Pian di Grassina dal nc. 1 fino al nc. 217; dal nc. 2 fino al nc. 174; via delle Fornaci – tutta; via Lorenzoni dal nc. 1 fino al nc. 17; dal nc. 2 fino al nc. 34; via Piccagli – tutta.

Queste le modifiche alla viabilità. La SR 222 Chiantigiana verrà chiusa al transito dei veicoli, dall’intersezione con Via dell’Antella, località Ponte a Niccheri, fino all’intersezione con Via di Tizzano, dalle ore 19.00 fino al termine della manifestazione prevista per le ore 24.00 circa. Di conseguenza anche le seguenti vie saranno chiuse al transito dei veicoli: Via Ponte del Lepri, Via Costa al Rosso (da Via Pian di Grassina fino a Piazza Umberto I), Via Tegolaia, Via Pian di Grassina (da Via Costa al Rosso fino a Via San Martino), Via delle Fornaci, Via San Michele a Tegolaia (da Via Chiantigiana fino a Via 4 Agosto). In tale orario ai mezzi TPL di Autolinee Toscane sarà consentito raggiungere Grassina, fino all’intersezione con Via Borgo Sani, dove effettueranno il capolinea provvisorio per poi tornare verso Firenze transitando per Via Borgo Bartolini. Dalle ore 18 alle ore 24 sarà attivo un servizio navetta gratuito che accompagnerà il pubblico dal parcheggio della scuola Redi in via di Belmonte fino a Grassina.