Rievocazione storica a Grassina. Il paese si mobilita per la Via Crucis

Per la sua 41esima edizione, la Rievocazione storica di Grassina torna nella notte del Venerdì Santo portando nel cuore della frazione centinaia di figuranti e decine di attori. Tra le novità di quest’anno, presentate dal presidente del comitato organizzatore Cat Daniele Locardi, ci sarà la nuova scena della flagellazione in piazza Umberto I che anticipa il processo di Ponzio Pilato, con "un fermo-immagine a sorpresa". Altra novità: l’omaggio all’artista Paolo Maia: nel prologo sarà rappresentata la sua "Cena di Emmaus", il quadro che si trova nella vicina chiesa di San Michele a Tegolaia. Nuova coreografia anche per il "Balletto di Salomè" della Scuola di danza di Grassina diretta da Donatella Cantagallo. Quattro come sempre i registi: Alessio Antongiovanni e Susanna Forconi guideranno il corteo, Daniele Torrini e Antonio Bernini le scene sul Calvario.

Tre gli attori che interpreteranno Gesù: Leonardo Della Bella sarà Cristo durante il corteo, Riccardo Matteuzzi nelle scene sul Calvario, Paolo Lepri sarà il Cristo della Crocifissione. Maruska Piccioli e Viola Quinti interpreteranno Maria rispettivamente durante il corteo e nelle scene. Riccardo Sciamalla dà il volto a Giuda, Marco Pellegrini a Pilato, Lisa Vanchetti a sua moglie Procula. Se la Passione vera e propria inizierà alle 21,15 di venerdì 29 marzo, numerose sono le iniziative collaterali nella stessa giornata: dalle 9 partirà la "Camminata nei luoghi della Rievocazione" col Gruppo Trekking attraverso Fattucchia, la Fonte della Fata Morgana e la collina di Mezz’osso. In programma anche visite speciali a Santa Caterina, al Podere Ema e all’Azienda Malenchini. Si rinnova l’appuntamento con il concorso delle vetrine a tema del CCN Grassina e le sue Botteghe: il tema è "Le tradizioni pasquali". Da quest’anno poi la Rievocazione Storica di Grassina aderisce al Concorso fotografico nazionale della Rete Europassione per l’Italia: i partecipanti possono documentare con i loro scatti la rappresentazione, il pubblico, la preparazione, le prove e il "dietro le quinte". Info: www.catgrassina.it.