Rider “lenti e poco produttivi”, lo dice l’algoritmo. La Cgil denuncia: lavoratori richiamati e multati

Firenze, 23 agosto 2024 - Almeno una decina di lavoratori Just Eat richiamati e sanzionati perché “poco produttivi”. A ritenerli tali, però, è un algoritmo. Così protesta la Filt Cgil Firenze, che ritiene “inaccettabili le contestazioni”, che non tengono conto delle “reali condizioni di lavoro, e delle diverse caratteristiche fisiche” dei lavoratori.

“Gli algoritmi utilizzati per calcolare le percorrenze e i tempi di consegna - spiega Stefano Gorelli, della Filt Cigl - ipotizzano infatti percorsi presumibilmente più rapidi, senza considerare la topografia della città e senza valutare quali siano i percorsi più sicuri in base al traffico, alle caratteristiche delle strade e tutte le variabili che possano sussistere. In molti casi i tempi calcolati da Scoober, che è l’applicazione usata da Just Eat per gestire l’organizzazione del lavoro, non risultano compatibili con gli itinerari consigliati. Ciò crea eccessive pressioni a chi svolge il proprio lavoro utilizzando un mezzo a motore, spingendolo a correre più del dovuto esponendolo così ad eccessivi rischi per la propria indennità psicofisica, mentre per quanto riguarda i lavoratori che usano le bici classiche, spesso si va ad aggiungere l’impossibilità di rispettare la produttività richiesta se non si è atleti professionisti”.

Tra questi c’è ad esempio Bruna, a cui è arrivata una sanzione, con depennamento di tre ore di lavoro, perché con la sua bici non assistita non ha tenuto una media di 26 chilometri orari per una consegna a oltre sei chilometri di distanza. Media che, per inciso, sarebbe degna di un ciclista discretamente allenato che va in giro su una bici da corsa. Gli algoritmi, evidenzia la Cgil, non tengono conto nemmeno “delle pause obbligatorie che le lavoratrici e i lavoratori devono fare per mitigare i rischi causati dal lavoro in esterno, con le alte temperature o con una condizione climatica avversa".

A ciò, sottolinea il sindacato, si aggiunge l'estensione delle zone di consegna che costringe i rider a percorrere distanze sempre maggiori, portandoli sempre più spesso a spostarsi da un capo all'altro della città, andando ad aumentare di fatto la fatica, lo stress e l'esposizione a rischi stradali, vista anche la scarsità nell’area fiorentina di percorsi ciclabili adeguati.

E, pena pagamento di una sanzione, c’è chi si trova così ad accettare consegne “che prevedono distanze significative nonostante la stanchezza accumulata e le alte temperature di questi giorni o a ridosso del fine turno senza che vengano ascoltate le eventuali motivazioni che impediscono ad un lavoratore di effettuare ore straordinarie. Infine, la Filt Cgil denuncia lo “scorretto indennizzo del rimborso chilometrico previsto da contratto, creando così anche un danno economico ai lavoratori che in molti casi utilizzano il proprio mezzo per lavorare”.

“Spiace constatare - fa presente Gorelli - dopo un periodo dove le corrette relazioni industriali stavano portando ad importanti risultati, l’inesorabile regresso nelle condizioni lavorative dei rider di Just Eat registrato nell’ultimo anno”. “In questi mesi - conclude - nulla è cambiato nonostante i ripetuti incontri dove abbiamo chiesto l’annullamento delle contestazioni per ‘low performance’, il corretto calcolo delle distanze percorse ai fini di un corretto rimborso chilometrico, la riduzione delle zone di consegna, una maggiore sensibilità nei confronti di quei lavoratori che per giustificati motivi non riescono ad allungare il proprio orario di lavoro ed il recepimento delle linee guida di Inps, Inail e Regione Toscana su come mitigare i rischi del lavoro all’aperto con le temperature”.