Minacce ai dipendenti degli autonoleggi

"Purtroppo negli ultimi due anni le lavoratrici ed i lavoratori dell’autonoleggio dell’aeroporto di Firenze (Palagio degli Spini) hanno subito e continuano a subire aggressioni verbali e pesanti minacce da parte di persone che orbitano in area noleggio auto, specialmente in ore notturne. E nella stessa area allo scalo pisano Galileo Galilei la situazione è simile. Toscana Aeroporti e le agenzie di noleggio, a seguito di segnalazioni e denunce fatte pervenire dal personale, hanno messo in campo una serie di interventi migliorando però solo parzialmente l’illuminazione e utilizzando l’intervento della guardia giurata per la messa in sicurezza del intero sito". Lo dichiara Stefania Caliò Filt Cgil Toscana.

"Avevamo già informato (settembre 2020 e marzo 2022) - ricorda la sindacalista - circa la presenza di persone sospette che stazionano negli spazi del noleggio in prossimità delle aeree all’aperto durante il giorno, e nelle stanze site al primo piano della palazzina principale durante l’orario di chiusura notturna, evidenziando inoltre che può diventare pericoloso il recarsi o l’uscire dal posto di lavoro in queste circostanze".

"Le agenzie presenti nel rental Car center - sottolinea - seguono un orario di lavoro che si protrae oltre la mezzanotte, con modalità organizzativa per la quale abbiamo più volte espresso perplessità e disappunto, poiché prevede la presenza di un solo impiegato/a nel turno serale (quello a maggior rischio) con l’attesa dell’ultimo volo".