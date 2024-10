‘Ricostruzione della memoria. Memoria della ricostruzione’ . Via la mostra all’archivio storico

Disegni, dipinti, progetti, concorsi di idee per ricostruire i ponti e i Lungarni di Firenze, devastati dalla guerra. E’ la preziosa mostra che inaugura il 25 ottobre alle 17.30 e resterà visitabile fino al 18 gennaio all’Archivio Storico Comunale di via dell’Oriuolo. La mostra, dal titolo “Ricostruzione della memoria. Memoria della ricostruzione” è stata organizzata dal Comune in occasione dell’80° anniversario della distruzione dei ponti e dei lungarni di Firenze avvenuta nella notte fra il 3 e il 4 agosto 1944. "Fu un momento delicatissimo della nostra storia" – ha detto l’assessore Bettarini.