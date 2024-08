Ricordi e letture. La città in festa per la Liberazione Il 21 agosto Pontassieve celebra l'ottantesimo anniversario della Liberazione con una serata commemorativa in sala consiliare, tra interventi storici, musica e proiezione di un cortometraggio. L'evento, promosso dall'amministrazione comunale e associazioni locali, ricorda i tragici eventi vissuti durante la Seconda Guerra Mondiale e l'importante passaggio alla libertà.