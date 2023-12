Riconoscimento internazionale per l’odontoiatra Andrea Tedesco

Firenze, 11 dicembre 2023 – Importante riconoscimento per l’odontoiatra Andrea Tedesco, fiorentino, noto nel suo campo per aver messo a punto l’innovativa “tecnica zigomatica minimamente invasiva”, una intuizione per risolvere quelle problematiche tali dove la chirurgia tradizionale risulta ancora difficile e con post-operatori complicati per il paziente. L’International Award of Excellence and British Healthcare Awards (IAE) gli ha conferito il premio come “Pioneer in Zygomatic Implantology” 2023; ioltre lo Iae e il British Healthcare Aeards lo hanno premiato per la divulgazione in campo internazionale della sua tecnica, particolarmente rivolta alla riduzione dell’invasività.

"Sono emozionato e insieme onorato di ricevere oggi questo premio. Innanzitutto perché, come tutti i premi ad personam, vorrei citare chi ha creduto in me, ringraziando l’azienda Esacrom per aver collaborato con me in questi anni ed aver sempre creduto nel progetto nonostante le mille difficoltà e sacrifici, meritando con me di condividerlo, avendo condiviso anni e anni di progetti e idee”.