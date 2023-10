Ricerche urgenti al Mercato Centrale

Ricerche urgenti nel settore della ristorazione. Mercato Centrale, nato nel 2014 da un’idea di Umberto Montano, imprenditore della ristorazione, e dall’esperienza del gruppo Human Company, co-fondatori del progetto, ha una quindicina di posizioni aperte su Firenze. Si ricercano pizzaioli, aiuto pizzaioli, baristi, lavapiatti, addetti alla birreria, banconisti e cassieri. Altri profili richiesti un addetto infopoint con diploma, conoscenza della lingua inglese e preferibilmente di una seconda lingua, disponibile a lavorare su turni, serali e festivi, un esperto di risorse umane per sostituzione maternità (la sede di lavoro sarà Firenze sud) e due specialisti in marketing e comunicazione. Si ricerca, inoltre, uno junior controller per l’ufficio finanza ed un manager con almeno 5 anni di esperienza nell’organizzazione di eventi. Per candidarsi: www.mercatocentrale.itlavora-con-noi.