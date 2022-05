Ricerca candidature a membro del Cda della Fondazione Teatro della Toscana

Firenze, 18 maggio 2022 - C'è tempo fino a venerdì 10 giugno 2022 per presentare la propria candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro della Toscana in rappresentanza della Città Metropolitana di Firenze. L'avviso è stato approvato a marzo unitamente al modello di domanda e la prima scadenza era stata fissata alla fine di marzo e poi all'11 aprile 2022. Si è quindi deciso di prorogare ulteriormente i tempi per la presentazione delle candidature fino a giugno.



I termini sono stati stabiliti con questo atto



Qui avviso e domanda di partecipazione.



Per eventuali ulteriori informazioni può essere contattato l’Ufficio Partecipate della Città Metropolitana di Firenze ai numeri 055.2760.222 – 155