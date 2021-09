Bordo San Lorenzo, 13 settembre 2021 - Tanta gente del mondo dei motori, delle istituzioni locali e tanti amici per l'ultimo saluto a Riccardo Benvenuti, storico collaboratore de La Nazione e capo ufficio stampa dell'autodromo del Mugello, morto dopo una breve malattia.

In tanti si sono stretti alla famiglia per l'ultimo saluto a un uomo "dall'inguaribile ironia e solarità", ha detto il figlio Francesco in un commosso intervento all'altare. Anche la Ferrari ha voluto presenziare, inviando il labaro della casa automobilistica listato a lutto. I funerali sono stati celebrati nella pieve di Borgo San Lorenzo.

A celebrar messa il pievano borghigiano, don Luciano Marchetti, coadiuvato dal diacono Luca Gentili. Sul feretro, la bandiera dell'Autodromo del Mugello. Proprio la stampa legata al mondo dei motori aveva ricordato Riccardo Benvenuti con un minuto di silenzio durante il MotoGp di Aragorn.