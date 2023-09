Ricami Show: Artigianato e Palazzo a Barberino Tavarnelle

Successo per il punto Tavarnelle a Artigianato e Palazzo, iniziativa ideata da Neri Torrigiani e promossa da Sabina Corsini che si è tenuta a Giardino Corsini a Firenze. Il progetto di valorizzazione del Punto Tavarnelle è promosso dal Comune di Barberino Tavarnelle. Ha fatto ripartire entusiasmo, voglia di ritrovarsi intorno ad una passione artigianale, di insegnare per le ultimissime eredi e testimoni che conoscono l’arte del ricamo su foglio. E fatto breccia nelle giovani che desiderano imparare. In occasione di Artigianato e Palazzo numerose sono state le persone, esperti di moda, giornalisti di settore, artigiani, appassionati che si sono soffermati presso lo spazio delle lavorazioni delle ricamatrici di Barberino Tavarnelle. Il punto è nato alla fine dell’Ottocento e negli anni ‘60 fu utilizzato da note case di moda italiane per le grandi dive del cinema internazionale come Sofia Loren Audrey Hepburn.