Riasfaltature da via Maggio a via Gramsci

Importanti lavori di riasfaltatura in corso per le strade di Sesto Fiorentino. Si parte da viale I maggio dove i cantieri si divideranno in due fasi: la prima – già partita - interessa la corsia in direzione monte nel tratto tra via I Settembre e la rotatoria con via Gramsci, viale dei Mille e viale XX settembre.

Finita questa tranche, si passa alla corsia opposta verso valle. Per entrambe le fasi dei lavori, per far posto agli operai, istituiti i divieti di transito in orario 9-17 e di sosta 0-24. Asfaltatura in corso anche per piazza della Chiesa e via di Rimaggio e pure in questo caso il cantiere è stato diviso in due tranche: la prima riguarda la piazza tra via Savonarola e via di Rimaggio e quest’ultima nel tratto tra via degli Artieri e piazza della Chiesa.

Una volta ultimata questa fase, poi il cantiere si sposterà in via di Rimaggio tra via Boccaccio e via degli Artieri e in quest’ultima nella parte fino alla rampa di accesso al parcheggio pubblico. In tutti i tratti interessati, divieto di transito 9-17 e di sosta giorno e notte.