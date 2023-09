Riapre oggi Orienta Lavoro

Riapre da oggi, dopo la pausa estiva, lo sportello comunale Orienta Lavoro a Calenzano. Il servizio è attivo da marzo nella sede di Officina Civica, in via Petrarca 180 e da stamattina sarà aperto ogni martedì dalle 9 alle 13 e ogni giovedì dalle 15 alle 19. Rivolto a tutte le fasce d’età lo sportello offre un servizio di ricerca attiva del lavoro, laboratori per imprese e cittadini, programmazione di corsi di formazione gratuiti per accrescere le competenze e la realizzazione di un curriculum vitae efficace L’obiettivo è creare una rete fra le imprese e gli utenti, sostenere le fasce più fragili nella ricerca di un impiego anche solo aiutandoli a fare una presentazione accattivante delle proprie competenze. Servizio gratuito su appuntamento ([email protected] o 3920449339). Offerte di lavoro https:www.facebook.comorientalavorocalenzano.