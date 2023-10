Riapre lo storico "Full Up" . Oggi alle 20 l’inaugurazione del locale molto amato dai vip

La notte è lunghissima a Firenze. Perché torna uno storico house club di circa 400 metri quadri in cui negli anni del suo furore, sono passati personaggi come Kevin Spacey, Renato Zero, Vittorio Gassman, Paolo Villaggio, Francesco Nuti, Kim Rossi Stuart, gli Spandau Ballet, Geena Davis e molti altri. Torna – non solo per i boomer – ma per la gioia dei new nottambuli, il mitico "Full Up" sempre in via della Vigna Vecchia 23, locale scelto spesso dagli artisti come post serata dei loro show nei teatri fiorentini. Un locale totalmente ristrutturato che sarà inaugurato oggi alle 20 tra vip e personaggi dello spettacolo. Già dalla consolle, nomi garanzia come Simone Fanfani e Giacomo Luise Djs , al sax Luca Signorini. "Sono contento della rinascita di un club così nella mia città – ammette Leandro Bisenzi, organizzatore e patron del Full Up-. E questo grazie a imprenditori della Versilia che sbarcano per la prima volta a Firenze".