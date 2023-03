Riapre il parco di Pratolino

Firenze, 31 marzo 2023 – Nonostante il tempo non ottimo di queste ore si va verso la bella stagione e il parco di Pratolino, a Vaglia (Firenze), è pronto a riaccogliere i suoi visitatori. La riapertura è prevista domani, 1 aprile. Fino al 29 ottobre, si legge in una nota, ci sarà modo di visitare uno dei luoghi più suggestivi del panorama fiorentino. Il parco sarà aperto dal venerdì alla domenica e i giorni festivi, con le aperture straordinarie di lunedì 24 aprile e lunedì 14 agosto. L'orario di apertura è 10-20 da aprile a settembre, 10-18 per il mese di ottobre. L'ingresso è gratuito senza prenotazione.