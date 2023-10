Riapre il Centro del Riuso a Borgo San Lorenzo: Ogni Sabato a Rabatta

Sabato apre il "Centro di riuso Mugello", promosso dall’associazione L’Eco del Mugello, con il supporto del Comune di Borgo San Lorenzo. Il centro, che ha sede a Rabatta, in piazza del Consorzio 1, sarà inaugurato sabato alle 11.30 e sarà aperto ogni sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00. Lì si potranno consegnare oggetti in buono stato o riparabili – mobili, stoviglie e attrezzi da cucina, lampade, strumenti di lavoro – che saranno messi a disposizione di chi ne può aver bisogno in cambio di una donazione volontaria: un luogo in cui condividere i principi di Rifiuti Zero e coltivare valori di solidarietà e rispetto ambientale. "Ringrazio i ragazzi dell’associazione L’Eco del Mugello – afferma la consigliera di Borgo con delega all’Ambiente Irene Pieroni – per aver pensato e proposto questo importante progetto a supporto dell’economia circolare, un progetto che oltre a far bene all’ambiente crea comunità".

P.G.