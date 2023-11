Rhythm Of The Dance, danze irlandesi al Verdi

Un cocktail composto da originali melodie celtiche, dal tipico passo irlandese, da musica dal vivo e dal canto affascinante dei solisti in scena. Tutto questo e molto altro è "Rhythm Of The Dance", uno dei migliori spettacoli irlandesi dei nostri tempi, in programma domani (ore 20,45) al Teatro Verdi di Firenze. Andato in scena per la prima volta nel 1998, lo spettacolo ha riscontrato, sempre di più, un grande successo critico a livello internazionale, grazie anche alla sua continua evoluzione, dovuta dalla costante ricerca della perfezione, per uno spettacolo sempre nuovo e interessante. E così dopo oltre 20 anni di repliche in 50 Paesi è stato visto da sette milioni di spettatori. "Rhythm Of The Dance" racconta il cammino dei Celti irlandesi nel corso della storia e fa rivivere il viaggio di due clan in battaglia per la libertà, dimostrando l’influenza che i Celti irlandesi avevano e tuttora hanno, sulla società irlandese. E come narra tutto ciò? Con danza, musica, teatro, improvvisazione, effetti speciali innovativi e luci mozzafiato. A questi elementi si affiancano un’incredibile energia, raffinata eleganza, sincronismo di movimento, combinazione di elementi folcloristici e del ritmo moderno della metropoli. Quest’ultima è proprio una delle peculiarità dello spettacolo visto che la danza irlandese è un’arte con radici profonde e che ha subito un’evoluzione affascinante grazie anche alla "National Company of Ireland".

Barbara Berti