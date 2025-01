Rete elettrica, la rivoluzione avanza. Internet veloce da Bigallo a via Roma

Continua il restyling della rete elettrica di Bagno a Ripoli: E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete distributiva, sta effettuando lavori di adeguamento e potenziamento degli impianti. L’intervento consiste sia in operazioni propedeutiche alla digitalizzazione del sistema elettrico sia in attività di sostituzione di apparecchiature, sostegni e conduttori di linee aeree per una maggiore efficienza.

"La rete diventerà più resistente nonché fattore abilitante per attività digitali - garantiscono dalla società -, in particolare per la banda larga e tutti i servizi connessi: a questi interventi nei prossimi mesi seguiranno infatti delle operazioni specifiche per la posa della fibra ottica lungo le dorsali".

Queste ultime saranno affidate ai soggetti terzi, altre società che si occupano di questo servizio sempre più richiesto. L’obiettivo è portare internet veloce ovunque, ma anche diminuire i casi di blackout e rendere il sistema sempre più efficiente. Gli interventi di questi giorni comportano però interruzioni temporanee dell’erogazione della luce nelle zone dove si trovano le cabine coinvolte.

Oggi e domani i tecnici di E-Distribuzione sono a lavoro nell’area zona compresa tra Bigallo, San Giorgio, Apparita Montepilli salendo da via Roma: nel dettaglio, le attività interesseranno la linea di media tensione denominata "Croce del Carota", su cui si trovano le cabine di trasformazione chiamate Apparita 1 e 2, Montepilli 1 e 2, San Giorgio Bigallo.

Le interruzioni temporanee del servizio elettrico riguardano entrambe le giornate dalle 9 fino al primo pomeriggio sia di oggi che di domani e riguarderanno alcune utenze di zona.

"Grazie a bypass provvisori da linee di riserva - garantiscono da Enel -, le aree del "fuori servizio" saranno circoscritte a gruppi ristretti di civici". Le utenze interessate, dice ancora la società, sono state avvisate tramite affissioni. Bisogna prestare la massima prudenza nelle ore dei lavori, anche se la luce dovesse tornare: potrebbero essere riattivazioni provvisorie. Meglio, per esempio, non usare gli ascensori fino al completamento dei lavori. In caso di forte maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.