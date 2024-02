Restyling in vista per il sistema elettrico: sarà di ultima generazione

Restyling in vista per il sistema elettrico di Sesto Fiorentino grazie ai fondi Pnrr e gli investimenti di E-Distribuzione: i tecnici della società del gruppo Enel ricostruiranno alcune linee elettriche nel capoluogo e in diverse frazioni, con sostituzione del conduttore con nuovo cavo "elicord" di ultima generazione, più resistente ed efficiente. Saranno anche riviste e migliorate alcune cabine di trasformazione dell’energia elettrica con – garantisce Enel - una migliore qualità del servizio sia in caso di disservizi che di guasto permettendo di bypassare temporaneamente le linee da ripristinare utilizzandone alcune di riserva, cosiddette "controalimentanti". Complessivamente l’investimento sul territorio comunale di Sesto vale circa 2 milioni di euro ed ha preso il via in questi giorni per proseguire fino al 2026.

Gli operai saranno al lavoro su zone e cabine limitate e in qualche caso sarà necessario interrompere l’erogazione dell’energia elettrica per qualche ora nelle utenze limitrofe. Il piano operativo, sottolinea E-Distribuzione, "sarà di volta in volta condiviso con l’amministrazione comunale" e gli utenti avvisati per tempo. I fondi Pnrr in particolare vengono utilizzati per aumentare l’uso di fonti rinnovabili e la capacità e potenza a disposizione delle utenze in modo da favorire l’elettrificazione dei consumi energetici, riducendo interruzioni di corrente anche in caso di fenomeni climatici estremi.