Restyling dei cimiteri: "Luoghi più decorosi"

Interventi di riqualificazione e aperture straordinarie dei cimiteri di Greve in vista della commemorazione dei defunti e la festa dei Santi. Sono stati investiti 350mila euro soprattutto nei cimiteri di campagna, del capoluogo, di Strada e Panzano. Obiettivo principale è stato quello di garantire tutela e decoro. "I camposanti di campagna – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Giulio Saturnini – sono un valore, specialmente sociale, per una comunità. Per questo continuiamo a investire sul progetto di recupero e valorizzazione".

In particolare è stata eseguita la risistemazione del tetto del cimitero di Panzano e sono stati affidati i lavori per il rifacimento di quello di Greve. Altro intervento di rilievo che interessa l’opera di manutenzione straordinaria dei cimiteri è l’arricchimento dell’arredo con l’acquisto di 200 piante in vaso messe a dimora nei 14 cimiteri del territorio comunale. "Sono piccole fioriere disposte lungo i vialetti che mirano a incrementare il decoro e facilitare l’accoglienza dei cimiteri migliorandoli sia dal punto di vista estetico che funzionale" spiega Saturnini che conclude, "quella della riqualificazione dei cimiteri adiacenti a borghi e piccoli centri abitati è una priorità che perseguiamo da anni per rispondere alle esigenze della popolazione. Entro l’anno procederemo alla risistemazione della copertura della parte più antica del cimitero di Strada in Chianti".

Il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani ha inoltre firmato un’ordinanza per l’apertura straordinaria del cimitero del capoluogo nei giorni della commemorazione dei defunti,con l’obiettivo di favorire le visite dei famigliari. Per questo motivo è stata disposta un’apertura prolungata con orario 8-17.30. E anche negli altri cimiteri di Greve, in questi giorni, compresi l’1 e 2 novembre, l’orario sarà dalle 8 alle 17,30.