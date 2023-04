Restyling al giardino dei Ponti, da oggi via ai lavori nell’area giochi

Restyling al via per il giardino dei Ponti, nel cuore di Bagno a Ripoli capoluogo. Proprio oggi gli operai sono al lavoro per far diventare l’area giochi adatta a tutte le necessità grazie a un investimento totale da 125mila euro, di cui 35mila arrivati dalla Città metropolitana grazie al Fondo per l’inclusione. Saranno installate nuove attrezzature ludiche dedicate ai bambini con disabilità. Ci sarà anche un nuovo castello polifunzionale. Verranno eliminate alcune barriere architettoniche e anche creata una rampa per facilitare l’ingresso al parco per chi ha difficoltà motorie.

Inoltre saranno completamente rifatti la pavimentazione anti-trauma e i collegamenti in gomma colata all’interno dell’area gioco, per garantire maggiore sicurezza per i bambini anche in caso di caduta accidentale.

All’interno del finanziamento, previsto anche il rinnovo dell’arredo urbano, nuove panchine e un gazebo di legno per fare picnic e favorire lo stare all’aperto in vista della stagione più bella. E proprio per creare più spazi di ombra sotto i quali difendersi dal caldo, saranno piantati nuovi alberi.

"Consegneremo ai bambini un giardino tutto nuovo entro l’estate – promette l’assessore all’Ambiente Enrico Minelli –. Sarà più funzionale e moderno, ma soprattutto davvero inclusivo e accessibile a tutti"