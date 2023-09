Restyling a San Casciano: Piazza della Repubblica si rinnova

Ben 500mila euro per rifare piazza della Repubblica, il Piazzone, con nuovi giochi, restauro dell’antica fontana e sostituzione degli alberi. Un restyling che guarda a bellezza, sicurezza e accessibilità. Il progetto è stato presentato in piazza dal sindaco Roberto Ciappi. Per quanto riguarda la parte ludica, il progetto prevede la sostituzione dei giochi e la realizzazione di aree in gomma antitrauma. "Ci saranno castello, altalene e giochi a molla e rete, e solo in piccola in parte saranno riutilizzati quelli già presenti", spiega il primo cittadino. "I giochi saranno scelti tra quelli che aiutano i bimbi a sviluppare le loro capacità motorie e cognitive". Inoltre "sarà posizionata la ghiaia nell’aiuola a sud-ovest, saranno posizionate nuove panchine, anche l’impianto di illuminazione sarà rinnovato e sarà installato il sistema di videosorveglianza". Quanto alla fontana, l’obiettivo è quello di un restauro integrale compreso l’impianto idrico. Gli alberi da rimuovere saranno sostituiti con 23 piante più adatte al luogo concordate con la Soprintendenza, tra cui aceri rossi rubrum, aceri platanoidi, cipressi e noccioli contorti. "Il parco di origine Ottocentesca rappresenta la nostra memoria. Piazza della Repubblica ha incrementato il proprio potenziale sociale ed è anche l’area dove ogni lunedì si tiene il mercato settimanale. È la piazza nel senso più ampio del termine, conclude Ciappi.

Andrea Settefonti