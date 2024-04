Restauri, nasce l’idea del Distretto. Il progetto rivolto alle imprese locali

Il progetto di Distretto fiorentino del restauro punta a coinvolgere la Toscana: il punto è stato fatto in un convegno alla Mostra internazionale dell’Artigianato in corso fino a domani alla Fortezza, dal quale è emersa la proposta di un protocollo d’intesa fra istituzioni, associazioni di categoria, soprintendenze e committenti da siglare a settembre. Lo scopo del progetto, su cui la Camera di commercio di Firenze lavora dal 2020, è aiutare le imprese del territorio a incontrare la committenza pubblica e privata, italiana e internazionale. "Abbiamo voluto accendere i riflettori su questa grande eccellenza toscana - spiega Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di commercio -, che è storia, che è tradizione, ma anche prospettiva futura".

Oltre 220 aziende nell’area metropolitana fiorentina si occupano in via primaria del restauro e se aggiungiamo anche le imprese del settore edile si arriva a 2.500 imprese con 4.000 addetti. "È una filiera importante, e per valorizzarla abbiamo pensato a tutta una serie di strumenti, tra cui un portale Firenze città del restauro": aggiunge Salvini. Il progetto, promosso da Confindustria, Legacoop, Cna, Confartigianato Firenze e coordinato dalla Camera di commercio di Firenze, punta "ad arrivare a un protocollo di intesa che possa definire con la Regione un Distretto regionale del restauro": aggiunge l’anima del progetto Susanna Bianchi.

Secondo Massimo Guasconi, presidente di Unioncamere Toscana, le potenzialità di un distretto regionale "sono enormi", evidenziando la presenza di "una filiera che parte della formazione, ma che ovviamente vede coinvolte tante aziende, alcune strutturate come società di capitali, ma le più piccole, principalmente artigianali, hanno bisogno di essere anche collegate in rete". In occasione di Firenze Città del Restauro, sono in programma oggi alla Fortezza due tavole rotonde: ’La sicurezza nei cantieri di restauro. Il cantiere in sicurezza tra norme concorsuali e tutela delle opere’ (9,30-11,30) e ’Per un capitolato speciale ed un prezzario regionale per gli interventi di restauro’ (11,30-13,30), entrambe alla Sala Sottani. Inoltre, prenderà il via oggi alle 14,30 alla Sala della Scherma il convegno ’Il restauro è intelligenza artigiana. La riforma del Codice Penale dei Beni Culturali’, promosso da Confartigianato.

Rossella Conte