Restauri alla Loggia del Bigallo. L’esterno è stato terminato. Il museo sarà pronto in primavera

Sono conclusi i lavori di restauro della parte esterna della Loggia del Bigallo in Piazza San Giovanni: è terminata la prima parte che anticipa la totalità degli interventi che permetteranno al Bigallo di tornare a splendere nel pieno centro di Firenze. Restituire alla cittadinanza la Loggia del Bigallo restaurata era uno degli impegni di mandato più importanti per Asp Firenze Montedomini, mandato iniziato nel 2015 e che si sta avviando alla conclusione. I tre piani del complesso di piazza San Giovanni necessitavano di ingenti opere di ristrutturazione, sia sugli elementi in facciata che in copertura, oltre che negli elementi decorativi. Il recupero esterno, unito a importanti lavori di consolidamento e ristrutturazione della palazzina - come il tetto e altre opere murarie - è stato impegnativo e si è sviluppato nel corso di anni molto difficili, come quelli dell’emergenza Covid, che ne hanno fortemente rallentato i tempi.