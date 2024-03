Restauratore beni culturali. Ecco il corso per imparare

Corso gratuito per diventare tecnico del restauro di beni culturali. È quello organizzato da Ambiente Impresa, l’agenzia formativa di Cna Firenze, in collaborazione con Scuola professionale edile e Cpt di Firenze, Cna formazione e Impresa Giuseppe Bartoli. Il corso, gratuito perché finanziato dalla Regione Toscana e inserito nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione per l’autonomia dei giovani, prevede 2700 ore di lezione tra aula e stage che si svolgeranno a Firenze a partire da aprile 2024. Il corso è rivolto a 15 persone maggiorenni, residenti in Italia, senza contratto di lavoro, in possesso del diploma scuola secondaria oppure di qualifica triennale inerente il settore. È possibile candidarsi fino alle 23,59 di domani on line (link accessibile da www.ambienteimpresa.net) oppure recandosi presso la sede di Ambiente Impresa di via della Villa Demidoff 48/52.