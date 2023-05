Restano isolati in mezzo all’Arno: due tratti in salvo

Paura, ieri pomeriggio, per due persone che erano rimaste sull’isolotto al centro del fiume Arno, in prossimità del parco fluviale Fabrizio De Andrè di Pontassieve. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto le due persone e tratte in salvo.

L’intervento è avvenuto intorno alle sei di ieri pomeriggio, ed è stato sollecitato dalla richiesta di aiuto che proveniva dal letto del fiume. Forse per la corrente o per il livello dell’acqua innalzatosi rapidamente, i due non riuscivano più a guadagnare la riva. Il personale del distaccamento di Pontassieve è intervenuto assieme al nucleo sommozzatori e al mezzo nautico dalla sede centrale. Così, in navigazione, hanno raggiunto i “naufraghi“ e li hanno riportati sull’argine del fiume sani e salvi.