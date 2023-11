Respiro del Pubblico Festival. Tre appuntamenti al Cestello

Da domani al 25 novembre, al Teatro di Cestello, tre serate di teatro per una immersione totale ne "Il Respiro del Pubblico Festival 2023". Giovedì (ore 20,45) si parte con "La vacca" di Elvira Buonocore e con la regia Gennaro Maresca: una storia d’amore e di animali i cui corpi, stando al mondo, sono pronti al saccheggio. Il 24 novembre (ore 20,45) è in programma "Be My Guest", scritto, diretto e interpretato da Monia Baldini. Si tratta di uno spettacolo interattivo e metateatrale dove Baldini, l’autrice e unica performer in scena, interpreta sei personaggi per affrontare temi caldi e urgenti: povertà, fallimento, isolamento, la maternità, i sogni e tabù. Il 25 novembre (ore 20,45) Catalyst mette in scena "Non vorrei parlar d’amore", testo e regia di Riccardo Rombi, anche nei panni di interprete. Racconta l’abuso sentimentale, la semplificazione e la banalizzazione di ogni emozione. Il protagonista parla a un mortale che cerca risposte ai suoi travagli e dall’alto del suo Olimpo terreno, osserva e racconta i nostri tempi, la mancanza di orizzonti e l’apatia che rischia di attanagliarci.