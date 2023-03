Firenze, i residenti di via della Villa Demidoff chiedono aiuto: “Abbiamo paura”

Firenze, 31 marzo 2023 – I residenti di via della Villa Demidoff non ce la fanno più, e chiedono aiuto a gran voce. La via, nascosta all’interno di Novoli, è da mesi presa d’assalto da spacciatori e delinquenti di vario genere, che a tutte le ore del giorno e della notte devastano la quiete della zona. Abbiamo incontrato alcuni residenti, che ci hanno raccontato la loro paura e i loro timori, tra chi non esce più la sera e chi vorrebbe cambiare casa. A seguito di tutto questo, infatti, i cittadini hanno presentato un esposto, firmato da 144 famiglie, per cercare di mettere luce sulla situazione.

"Quello che viviamo tutti i giorni è insostenibile – dicono -. Siamo costretti a confrontarci quotidianamente con spacciatori, gang di tutte le etnie, risse e rapine alle attività del circondario. Il tutto è nato da quando, oltre alla sala scommesse che da sempre è in fondo alla via, è stato aperto un minimarket che serve alcolici a tutte le ore del giorno e della notte. Ci troviamo con persone che entrano nel nostro giardino per spacciare, la droga lasciata ovunque, scambi di soldi e merce in pieno giorno, per non parlare delle violenze”.

Proprio il tema della violenza tiene banco, visto che più di una volta i residenti hanno dovuto chiamare le forze dell’ordine. "Ci sono state delle risse molto violente – proseguono i cittadini -. Abbiamo trovato macchie di sangue e vetri per terra, abbiamo chiamato le forze dell’ordine perchè intervenissero, ma non sempre ci siamo sentiti tutelati. Il vero problema è che abbiamo paura e ci sentiamo abbandonati. Chiediamo che la situazione venga davvero presa in considerazione”.