Report attacca Renzi: "Offrì la Viola agli arabi". Lui: la tifo, non la vendo

di Pietro Mecarozzi

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi avrebbe mediato per un incontro tra il principe saudita Bin Salman e i vertici della Fiorentina, con tanto di faccia a faccia pensato, ma mai organizzato tra gli arabi e Joe Barone, dg del club, per parlare della cessione della società. È quanto emerge dal servizio di Report, ’Desideri Sauditi’, andato in onda ieri sera. La notizia dell’interesse arabo, che aveva preso forza negli scorsi mesi indispettendo la società viola per poi perdere di importanza, è stata smentita sia dall’ex premier sia dalla Fiorentina, che ha specificato da subito di essere estranea alla vicenda. Nell’inchiesta, firmata dal giornalista Daniele Autieri, il presidente Commisso ha spiegato che si tratta solo di chiacchiere (spesso nate anche in ambienti politici): la Fiorentina non è mai stata in vendita. "Mi vogliono mandare via da qua" ha tuonato Commisso nel servizio. Al centro della puntata c’è un messaggio che Renzi negli scorsi mesi avrebbe mandato a Barone per chiedergli di incontrare a Riad alcuni intermediari del fondo Pif, che fa capo a Bin Salman, in cerca di una società di calcio in Italia da acquisire e interessati alla Fiorentina. Un messaggino arrivato nel periodo in cui Renzi attaccava pubblicamente il sindaco Nardella sulla possibilità di usare fondi pubblici per realizzare il nuovo Franchi, al posto di quelli tagliati dall Pnrr. Il contenuto del messaggio è stato commentato dallo stesso Renzi nel servizio: "Io ho proposto a Barone quando scende giù per la Supercoppa italiana, di stare a cena con gli amici di Riad, se avrò modo con gli impegni parlamentari di andare a vedere la finale di Supercoppa". E ancora: "Non è vero che sto trattando per gli arabi, è un’idiozia. Io non la vendo la Fiorentina, la tifo". Il messaggio è stato confermato da Barone, che ha specificato di non aver mai risposto. Il numero uno di Iv, inoltre, aveva già commentato ieri le anticipazioni sull’inchiesta giornalistica: "Siamo oltre il ridicolo. Non ho mai parlato con nessuno dell’acquisizione della Fiorentina. Ho fatto una battaglia pulita, a viso aperto, contro l’utilizzo di denari pubblici sullo stadio di Firenze. Tutto il resto è fango e diffamazione".