“Renzi tentò di vendere la Fiorentina agli arabi”. La replica: “Solo fango e diffamazione”

Firenze, 29 ottobre 2023 – Un presunto tentativo del senatore Matteo Renzi per vendere la Fiorentina agli arabi. Questo è al centro di Report, il programma di Rai Tre in onda domenica 29 ottobre alle 20.55. Nella puntata, l’inchiesta di Daniele Autieri si intitola “Desideri Sauditi”. E parla delle relazioni tra Renzi e il principe regnante dell’Arabia Saudita Bin Salman. E fioccano smentite e controaccuse, con lo stesso Renzi che parla di “fango e diffamazione” e della Fiorentina che afferma: “Vogliono destabilizzarci”.

Al centro dell’inchiesta, anche un messaggio via smartphone che il senatore inviò a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina. Renzi, dice Barone, propose un incontro tra emissari arabi e la dirigenza viola a Gedda “nel 2024, dove andiamo a giocare la Supercoppa”.

Il messaggio fu inviato nei mesi scorsi, in un momento particolare per la società viola, quando effettivamente uscirono mille voci su una presunta cessione da parte del presidente Commisso. Che smentisce seccamente le voci. “Mi vogliono mandare via da qua – dice Commisso – ma quando non hanno niente da dire inventano cose non vere”.

Secondo la tesi di Report dunque Renzi avrebbe avuto un ruolo di emissario per la casa regnante saudita, la cui attività nel calcio europeo è frenetica, con l’acquisto ad esempio del Newcastle.

La replica di Renzi non si fa attendere: “Sono abituato al metodo Report e mi spiace solo che la Rai, cioè il contribuente, debba pagare le spese legali a questi signori. Tuttavia sulla vicenda della vendita della Fiorentina siamo oltre il ridicolo. Non ho mai parlato con nessuno dell’acquisizione della Fiorentina. Ho fatto una battaglia pulita, a viso aperto, contro l’utilizzo di denari pubblici sullo stadio di Firenze. Tutto il resto è fango e diffamazione”.

Commenta anche la società viola: “La Fiorentina non è in vendita. Vogliono destabilizzarci a poche ore dalla sfida con la Lazio”.