"Repertorio", i dipinti dell’Accademia in un volume

Presentato il primo Repertorio dei dipinti del museo della Galleria dell’Accademia edito da Mandragora. Circa 270 esemplari distribuiti nelle 15 sale del museo che coprono un arco di tempo che va dal 200 con un’ampia selezione tra Giotto, Il Ghirlandaio, Perugino, Andrea Del Sarto all’800 con alcuni pittori tra cui Luigi Mussini. Una mappa fotografica adatta a tutte le tipologie di fruitori, con una finalità anche e soprattutto didattica che si ricollega a quella originaria di questo edificio, inizialmente prolungamento dell’Accademia delle Belle Arti. Il volume elenca le opere pittoriche in ordine alfabetico con i nomi degli autori ed è corredato da una scheda tecnica con le informazioni sulle opere e la loro provenienza. Non solo. In occasione della pubblicazione del catalogo, le opere sono state analizzate nuovamente e ristudiate dal punto di vista iconografico e stilistico e aggiornate con recenti attribuzioni. "Un lavoro importante - dichiarano la direttrice del museo Cecilie Hollberg e il presidente Carlo Sisi - che ci porta a essere forse l’unico museo in Italia ad aver digitalizzato tutte le opere prendendone anche le misure. Tutte informazioni riassume in un unico volume che permette di entrare nella storia del museo per capire come la galleria si è costruita nel tempo".

Ludovica Criscitiello