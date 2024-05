Comunali, Renzi: “A Firenze faremo il risultato migliore d'Italia”

Firenze, 4 maggio 2024 - A Firenze "la partita delle comunali è una partita nella quale noi ragionevolmente pensiamo di fare il risultato migliore d'Italia. Noi con Stefania Saccardi e le liste che la aiutano pensiamo di fare un risultato straordinario, vedrete che sarà un risultato che farà la differenza per Firenze". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a margine di un evento a Firenze con la candidata Iv a sindaco Stefania Saccardi.

In un eventuale ballottaggio, ha aggiunto Renzi, “se Fdi vuole votare Saccardi ne prendiamo atto. Che Jacopo Cellai faccia anche il portavoce di Italia Viva mi sembra nel suo percorso politico un miglioramento ma che non è ancora in condizione di fare. Spero che lo faccia prima o poi ma non mi sembra ancora a questo livello. Auspico che proceda il suo rinsavimento”.