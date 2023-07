"Renai Beer Festival", musica e divertimento Festa grande nel parco di Signa fino al 6 agosto

Va avanti a pieno ritmo il "Renai Beer Festival" con stand gastronomici, concerti e ovviamente degustazioni di birra all’interno del parco dello "Stato libero dei Renai" di Signa. Oggi appuntamento con ’80 Mania, mentre domani sarà la volta di "Breathe Floyd", Pink Floyd Tribute Band. Venerdì 14 luglio, musica e divertimento con "Mamamia in tour", mentre sabato 15 sul palco ci saranno i Revolution ovvero Gabry Fasano, Paolo Kighiné, Francesco Zappalà & Co. Domenica 16 si esibirà la Ligabue Cover band, mentre lunedì 17 ci si potrà divertire con il "Renai Music Contest". Da non perdere anche i Modena City Ramblers martedì 18, il 2000 Disco Party & Edoardo Brogi mercoledì 19 e la Combriccola del Blasco giovedì 20. La festa andrà avanti fino al 6 agosto, abbinando musica, street food, luna park e mercatini, all’interno della grande area verde di Signa. Info sulle pagine social del parco.