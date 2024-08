Regione, FdI all’attacco sui rimborsi allo staff

Fratelli d’Italia all’attacco sui rimborsi allo staff del governatore Giani, in particolare riguardo al capo di gabinetto Cristina Manetti e al portavoce Bernard Dika. La contestazione arriva dal consigliere Alessandro Capecchi che, "senza entrare nel merito della legittimità perché immagino sia tutto regolare, dal punto di vista formale", pone un problema di opportunità. Capecchi sostiene di aver analizzato i documenti ufficiali scoprendo "che queste due figure apicali con ruoli non politici, ma tecnici, hanno ottenuto rimborsi per missioni, quindi per correre dietro a Giani, pari a oltre 23mila euro nei primi cinque mesi dell’anno. Facendo quindi una semplice proiezione per difetto, in un anno si raggiungeranno 60mila euro di rimborsi per queste figure". Per Capecchi questi numeri "sommati a tutto lo staff supereranno presumibilmente i 100mila euro, cui vanno aggiunti gli emolumenti percepiti dai componenti del maxi staff regionale per ottenere una cifra che supera il milione di euro".

Replica immediata dagli uffici della Regione Toscana: "Gli importi pubblicati su Amministrazione trasparente – spiega una nota – sono annuali e vengono aggiornati mese per mese. L’importo di maggio 2024 è riferito al periodo giugno 2023 - maggio 2024, quello riportato per aprile 2024 è riferito al periodo maggio 2023 - aprile 2024, e così via per ogni mese. Quindi gli importi riportati mese per mese non vanno sommati, perché ciascuno di loro è già comprensivo della spesa relativa ai 12 mesi precedenti". Quindi per la Regione "il consigliere avrebbe equivocato considerando come rimborso mensile il totale annuale e così moltiplicandolo, in modo improprio, per 12 mesi". "Peraltro – si aggiunge – che gli importi siano annuali è evidenziato nel titolo delle tabelle su Amministrazione trasparente. Tutto questo ha evidenza e conferma nella contabilità dell’ufficio e nei cedolini di ciascun mese".

