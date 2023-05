Regine del volley Gonfalone d’argento alla Savino Del Bene

Alla Savino Del Bene Volley Scandicci il Gonfalone d’Argento del Consiglio regionale. Ieri la consegna del massimo riconoscimento dell’assemblea toscana alla squadra, che ha vinto la Cev Cup 2023 e si è qualificata alla prossima edizione della Cev Champions League, grazie alla seconda posizione conquistata al termine della regular season del campionato di Serie A1. "Abbiamo voluto dire grazie alle giocatrici e a tutto lo staff per aver portato in alto il nome della Toscana con la vittoria della coppa Cev e per la strada fatta in campionato, fermandosi in semifinale – ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo –. Il nostro è un modo per mostrare gratitudine anche per le tante emozioni che le ragazze hanno trasmesso ai tifosi di tutta la Toscana. Impegno, determinazione forza mentale: tutto questo ha mostrato la Savino Del Bene. La passione del patron Paolo Nocentini per la pallavolo ha dato davvero ottimi risultati nel giro di pochi anni".

Il Gonfalone d’Argento, è stato spiegato, è stato proposto dai consiglieri Marco Stella (membro dell’ufficio di presidenza) e Fausto Merlotti per riconoscere "anche il grande lavoro che viene portato avanti nel settore giovanile, con risultati straordinari". È stato consegnato nelle mani del presidente del club, Sergio Bazzurro, accompagnato dal coach Massimo Barbolini, dalla capitana Enrica Merlo, con le compagne di squadra Veronica Angeloni, Ekaterina Antropova e Isabella di Iulio.

Un ulteriore riconoscimento personale è stato riservato a Veronica Angeloni, che chiude con questa stagione la carriera agonistica e avrà un ruolo nel club come responsabile delle relazioni esterne e marketing. "Attorno a questi risultati – è stato il commento del sindaco di Scandicci, Sandro Fallani – c’è un sistema di aziende, infrastrutture e associazioni che sostiene la crescita di una comunità intera". Fra i presenti alla cerimonia anche il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci e i consiglieri Francesco Gazzetti (dell’ufficio di presidenza) e Fausto Merlotti. Inoltre il direttore sportivo Francesco Paoletti, la team manager Simona Musumeci, la consigliera Sandra Leoncini, Gabriele Marchi, Giuseppe Tonini, Gherardo Dardanelli, Marco Benocci, Debora Ciampi e Fabio Ferri. Infine il delegato provinciale del Coni, Gianni Taccetti e, per il Comune di Scandicci, anche il vicesindaco Andrea Giorgi e l’assessora allo sport Ivana Palomba.

Lisa Ciardi